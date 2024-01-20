وزير الدفاع يصدر توجيها عاجلا بعد مقطع الفيديو لضابط بالجيش يضرب اخر

2024-01-20 22:26:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الدفاع ثابت العباسي اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، بايداع ضباط ظهروا في مقطع فيديو "بشكل غير لائق" في السجن.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (103) اعوام من البطولات والتضحية".

واشارت الى انه "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ماتداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري".

واكدت الوزارة انها "ستعاقب اي منتسب او ضابط يمارس اي عمل من شأنه ان يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه باي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".

واظهر مقطع فيديو متداول، ضابطا يقوم بتوبيخ وضرب ضابط اخر، فيما لم يتسن لبغداد اليوم التحقق مما اذا كان المحتوى مزحة وتمثيل، ام هو اعتداء حقيقي على ضابط اخر.



