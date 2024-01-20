2024-01-20 22:40:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض عضو لجنة النقل النيابية النائب كاروان علي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، مشاهدات "مثيرة" سجلها خلال تواجده في مقر الملاحة الجوية، متحدثا عن "هول" مايحدث في سماء العراق من مخاطر جمه تهدد امن الطيران بشكل عام.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "زار قبل ايام مقر الملاحة الجوية في بغداد للاطلاع على طبيعة الاعمال وما هي الاحتياجات خاصة وانها تشكل محورا فعالا وستراتيجيا في تأمين حركة المسارات الجوية وتفادي مخاطر اي حوادث كارثية".

وأضاف، انه "لفت انتباهه تحركات المراقب الجوي وهو يتعامل مع 6 خروقات للاجواء في اقليم كردستان خلال ثوان وهي طائرات عسكرية واخرى مسيرة دخلت الاجواء دون موافقة رسمية من السلطات الاتحادية"، لافتا الى انه "تفاجأ بأن ما يسجل يوميا من خروقات رقم هائل وكبير ما يعني اننا امام مخاطر جمة جراء ما يحدث من خروقات للاجواء".

واشار الى ان "الخطر الاخر يتمثل باطلاق الدرونات في السماء والمسيرات المجهولة والتي تتقاطع بعضها مع مسارات الطائرات المدنية في حركة النقل بين المحافظات وهذا الامر بالغ الخطورة ويمثل ضغطا كبيرا على الملاحة في تفادي اي حوادث"، مؤكدا بان "هذه الخروقات لها مخاطرها وفق المختصين".

وشهد العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، اسقاط 3 طائرات مسيرة، واحدة إيرانية وطائرتان أمريكيتان بحسب تقارير صحفية ومصادر أمنية.