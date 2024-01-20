2024-01-20 22:58:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، قاعدة عين الأسد عراقية وتضم أفواجاً وحراسة مسؤولة عن القاعدة الجوية.وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد تسببت بأضرار في مقر اللواء 29 فرقة السابعة التابع إلى قيادة عمليات الجزيرة"، مشيراً إلى أن"الاستهداف تسبب أيضاً بإصابة جندي".وأكد رئيس الخلية أن عين الأسد قاعدة عراقية وفيها أفواج حماية وحراسة مسؤولة عن حماية القاعدة الجوية".