غرفة تجارة بغداد تعلن عن دراسة محكمة لتطوير وتنمية الاقتصاد

2024-01-20 23:22:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت غرفة تجارة بغداد، عن دراسة محكمة لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "غرفة تجارة بغداد وبالتعاون مع المكتب الاستشاري الاقتصادي تقيم ندوة علمية اقتصادية حول امكانية التعاون المشترك وخلق رؤى جديدة ما بين القطاعين العام والخاص "، مبينا ان "هذه الندوة تأتي من خلال التواصل المباشر مع ممثلي المؤسسات الاكاديمية من اساتذة وجامعيين".وأضاف، ان " الغرفة تبدأ نشاطها في عام 2024 من أجل رسم سياسة اقتصادية خمسية على الأقل تخدم النشاط الاقتصادي في العراق"، مؤكدا أن "أهم الرؤى والأهداف التي تطمح لها غرفة تجارة بغداد من خلال اقامة مثل هكذا ندوات هو ايصال صوت الغرفة وممثليها الى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء والمنظمات الاقتصادية وهيئة المستشارين من أجل الاستماع والاستفادة من بعض الخبرات التي تقدمها الغرفة والمعاناة التي تعانيها ".وأشار الى ان "الغرفة اليوم وبالاتفاق مع بعض الأساتذة الاكادميين سوف تقوم بإعداد دراسة محكمة لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني".