2024-01-20 23:59:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية سامان علي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، استمرار إضراب الكوادر التربوية عن الدوام لحين إقرار مطالبهم.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يوم غد الأحد ستكون لنا وقفة احتجاجية جديدة وتظاهرات في شوارع السليمانية بهدف الضغط على الحكومة لإقرار مطالبنا".

وأضاف أن "تهديدات الحكومة لن تنفع معنا فنحن أصحاب حق، ولدينا مطالب مشروعة ومن دون تحقيقها لن نعود للدوام، وأهمها توزيع الرواتب بشكل شهري ومنتظم دون تأخير، وأيضا إقرار الترفيعات والعلاوات وتعيين المحاضرين".

وأشار إلى أن "الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية ماتزال قائمة ونحن بانتظار موعد الجلسة الجديدة للمحكمة للنظر بالشكوى المقدمة ضد حكومة الإقليم".

ولايزال موظفو كردستان لم يتسلموا سوى راتب ايلول كآخر راتب مستلم، فيما تبقى رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول لم يتم دفعها، قبل ان يطلق مجلس الوزراء الاتحادي قبل ايام قرضا جديدا بـ618 مليار دينار، ربما سيكون بالرغم من ان الموظفين يطلبون رواتب 4 اشهر مع شهر يناير الحالي.



