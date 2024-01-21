رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية يستقبل الحلبوسي في مكتبه

2024-01-21 00:06:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة مجلس النواب.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الحكيم "بحث مع الحلبوسي، مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وأكد على أهمية الحفاظ على ما تحقق من استقرار واعتباره خط الشروع لتحقيق الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة".

وشدد الحكيم، وفقا للبيان، على "ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة المجلس وتحقيق الوئام السياسي، وأن تحظى بدعم أعضاء مجلس النواب".

وعن مجالس المحافظات، أكد الحكيم، "أهمية أن تسهم الحكومات المحلية في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الخدمي للحكومة"، داعيا إلى "خلق حكومات متوازنة أساسها الفريق المنسجم الكفؤ والنزيه القادر على إحداث طفرة نوعية في الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات".

كما جدد الحكيم "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة"، مؤكدا على "ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه معاناة أبناء شعبنا في فلسطين".