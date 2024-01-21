تعادل صعب يبقي على حظوظ تونس بأمم أفريقيا

2024-01-21 01:56:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل مباراة تونس ومالي بنتيجة (1-1) ، على ملعب كورهوجو بكوت ديفوار ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.افتتح لاسين سينايوكو التهديف لمنتخب مالي في الدقيقة 10، ثم أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20.بهذا التعادل رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما اقتنص منتخب تونس أول نقطة ليحتل المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا الاحد.وتنتظر تونس مواجهة أخيرة أمام جنوب أفريقيا ولا بديل عن الفوز فيها للتأهل للدور المقبل.