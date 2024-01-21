يوفنتوس يحسم مستقبل أليكس ساندرو

2024-01-21 07:22:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن نادي يوفنتوس قرر عدم تجديد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو خلال الفترة المقبلة.وأشارت الشبكة إلى أن ساندرو سيرحل مجانا عن صفوف السيدة العجوز في الصيف المقبل حيث ينتهي عقده في العام الحالي.ويلعب اليكس ساندرو في صفوف يوفنتوس منذ العام 2015 قادما من بورتو حيث خاض تسعة مواسم مع يوفنتوس وقد شارك في 315 مباراة مسجلا 15 هدفا وصانعا 33 هدفا.