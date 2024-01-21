الاتفاق السعودي يتحرك لإبرام صفقة برازيلية

2024-01-21 08:02:11 - المصدر: واع

متابعة – واعتواصل إدارة الاتفاق السعودي، بحث ملف الانتقالات الشتوية، لتحديد قائمة الراحلين، بجانب الاستقرار على هوية الصفقات الجديدة.وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق تواصل مع بالميراس، لضم البرازيلي رافائيل فيجا هذا الشتاء.ويجد الفريق السعودي، منافسة كبيرة من عدة أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات فيجا.وقدم فيجا نفسه بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل 16 هدفا وتقديم 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم.ويمتلك رافائيل فيجا، البالغ من العمر 28 عاما، مسيرة مميزة رفقة العديد من الأندية، أبرزها كوريتيبا وبالميراس.ويسعى الاتفاق إلى تحسين نتائجه في الدوري السعودي، تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد.ويحتل الاتفاق، المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة.