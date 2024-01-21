2024-01-21 09:04:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 6.201 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 792 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.409 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 64 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 128 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 192 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.188 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 756 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 413 الف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 264 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا بمعدل 212 الف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 147 الف برميل يوميا ، ومن الاكوادور بمعدل 150 الف برميل يوميا ،ومن ليبيا 7 آلاف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".

المصدر: وكالات