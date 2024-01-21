2024-01-21 10:30:08 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأحد، عن تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بأكثر من 135 مستحضراً دوائياً، فيما أكدت إمكانيتها إنتاج أكثر من (350) مستحضراً دوائياً.

وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس السامرائي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة استطاعت خلال عام 2023 من تجهيز وزارة الصحة العراقية والسوق المحلية بأكثر من 135 نوعاً من المستحضرات الدوائية".

وأضاف السامرائي أن "الكميات التي تم إنتاجها من الحبوب بلغت أكثر من (73) مستحضراً، والتي تعالج مختلف الأمراض وكذلك الأمراض المزمنة، و(28) نوعاً من المراهم و(20) نوعاً من الأشربة لمختلف الفئات العمرية، و(14) نوعاً من الكبسول واسعة الطيف والمعلقات الجافة الخاصة بالأطفال والباودرات".

وأضاف، أن "جميع مستحضراتنا تمتاز بفاعليتها العالية ودقة إنتاجها، التي تتم وفق المواصفات العالمية والدساتير الأمريكية والبريطانية، فضلاً عن تعبئتها المتطورة والمضاهية لمثيلاتها من الأدوية المستوردة وبأسعارها المناسبة لمستوى دخل الفرد العراقي".

وأكد السامرائي، أن "الشركة تستطيع أن تنتج أكثر من (350) نوعاً من المستحضرات الدوائية المختلفة".