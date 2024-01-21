وطني اليد في مهمة مصيرية أمام الكويت اليوم بكأس آسيا

2024-01-21 10:32:06 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم الأحد، مباراة مصيرية أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الثالثة والحاسمة لمنافسات بطولة كأس آسيا لكرة اليد بنسختها الـ 21 المقامة في البحرين.ويدخل منتخبنا الوطني أجواء اللقاء رافعاً شعار الفوز أملاً في الحصول على النقطة الثالثة مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى المهمة بين (كوريا والبحرين) إذ تمتلك كوريا في جعبتها نقطتين والبحرين ثلاث نقاط .ويتعين على منتخبنا حسم المباراة لصالحه لنيل إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات كاس العالم، حيث ستضمن أربعة منتخبات المشاركة في المونديال بنسخته الـ 29 والمقررة إقامته في كرواتيا والدنمارك والنرويج للفترة من 14 كانون الثاني إلى 2 شباط 2025.وكان منتخبنا قد تأهل الاثنين الماضي إلى الدور الرئيس، بعد تعادلين مع السعودية 31-31 هدفاً، واليابان 28-28 هدفاً، وحقق فوزاً عريضاً على منتخب الهند 55-12 هدفاً.