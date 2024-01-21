2024-01-21 11:14:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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إنطلاق المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق

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وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وتخطيط ميداني من قبل قيادة العمليات المشتركة ، تواصل قطعاتنا الامنية المختلفة ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وعلى بركة الله تعالى ، انطلقت فجر هذا اليوم الأحد المرحلة الثالثة من عملية ( وعد الحق) بإسناد من صقور الجو ضمن قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن عدة محاور.

ان عمليات الأبطال في أجهزتنا الأمنية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ماتبقى من مفارز داعش المنهزمة ودك أوكارهم وتطهير الأراضي من دنسهم..

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه المرحلة

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قيادة العمليات المشتركة

21 كانون الثاني