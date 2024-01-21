الجهد الخدمي في ميسان يعلن المباشرة بأعمال تأهيل شبكة مياه الصرف الصحي

2024-01-21 11:50:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، اليوم الأحد، المباشرة بأعمال تأهيل شبكة مياه الصرف الصحي.وقال رئيس الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في ميسان نورس الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشر الجهد الخدمي أعمال تأهيل شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة دوانم حي السلام".وأضاف أن" أعمال التأهيل شملت مد شبكة أنابيب بطول (11122 متراً ) وبأنابيب قطر (500) ملم و (400) ملم و (315) ملم و (250) ملم )، وكذلك اشتراكات للدور أنابيب بقطر (160) ملم مع عمل منهولات بقطر (1.1) متر ) وبعدد (385) وبقطر (1.5) متر )".وتابع الساعدي أنه "تمت تهيئة كافة الإجراءات لشمول منطقة دوانم حي السلام بجميع الخدمات".