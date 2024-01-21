2024-01-21 11:56:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأحد، أنها أدت دوراً كبيراً في دعم سيادة البلاد، فيما شددت على ضرورة دعم توجهات الحكومة في مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، استقبل اليوم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن".

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أن "التصنيع الحربي أدى دوراً كبيراً في دعم سيادة البلد من خلال الصناعات الدفاعية بالإضافة الى تنشيط الاقتصاد العراقي، من خلال مبادراتها المختلفة".

وأشار عاتي الى "ضرورة دعم توجهات الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل من أجل جذب الاستثمارات المحلية والخارجية".

واستعرض آلية عمل التصنيع الحربي بما يتلاءم مع متطلبات القواعد المحلية والدولية.

من جانبه أكد السفير ستيفن هيتشن "دعم بلاده لتوجهات حكومة العراق المحلية وتلبية متطلبات تقدمه".