العتبة العلوية المقدسة تعلن انطلاق فعاليات أسبوع الولادة الخاص بذكرى ولادة الإمام علي (ع)

2024-01-21 12:06:00 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع- حيدر فرمانأعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أسبوع الولادة الخاص بذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام)، والتي تتضمن إقامة المهرجانات الشعرية والأدبية والملتقيات الفكرية التي تستقطب عدة أديان ومذاهب من داخل العراق وخارجه.وذكر رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العتبة العلوية المقدسة تقيم هذه الأيام أسبوع وليد الكعبة الذي يتضمن عدة فعاليات مختلفة منها المحافل القرآنية والملتقيات الفكرية والمهرجانات الشعرية والأدبية، وكذلك إقامة المحافل الإنشادية باستضافة فرق الإنشاد في العتبات المقدسة وكذلك الاحتفالات الشعبية في ليلة ولادة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، فضلاً عن الاحتفال المركزي في يوم الثالث عشر من شهر رجب".وأضاف أن "إقامة هذا الأسبوع ومن خلال الفعاليات التي تعبر عن حبنا وولائنا وانتمائنا لمولى المتقين الإمام علي (عليه السلام)، نحاول أن نقدم الجانب الفكري للإمام علي (عليه السلام) من خلال الملتقيات الفكرية التي نستقطب من خلالها عدة أديان ومذاهب من الطائفة المسيحية وإخواننا من السنة وغيرهم من داخل العراق وخارجه ليتمحور الحديث في فكر وسيرة ومسيرة إمامنا أمير المؤمنين (عليه السلام)".من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة حسن الجباري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "من ضمن الفعاليات الخاصة بأسبوع الولادة ستقوم العتبة العلوية المقدسة بتوزيع الورود بين كافة المنافذ الحدودية ابتهاجاً بذكرى ولادة يعسوب الدين الإمام علي (عليه السلام)، كما ستقوم بتوزيع الحلوى وتوفير كافة المستلزمات الخاصة باستقبال المهنئين من جميع أنحاء العراق وخارجه"، مؤكداً أن "الاستعدادات قائمة ومستمرة وباستنفار لجميع الجهود".