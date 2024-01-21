2024-01-21 12:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام مساء اليوم الأحد، مباراتان لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم آسيا بكرة القدم والمقامة حالياً في قطر.إذ سيلتقي في المباراة الأولى منتخبا عُمان وتايلاند، في الساعة الخامسة والنصف ويحتضنها استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن المجموعة السادسة من البطولة، وأنهى المنتخب العماني استعداداته الأخيرة لمواجهة اليوم ، سعياً لحسم المواجهة لصالحه وتعويض خسارته الأولى بعد أن أظهر روحاً قتالية عالية في مواجهة نظيره السعودي، لكن التعب أدرك لاعبيه في الدقائق الأخيرة.وفي المباراة الأخرى يحتضن استاد أحمد بن علي المونديالي، مباراة المنتخب السعودي ونظيره القيرغيزستاني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويسعى الأخضر السعودي لتأكيد فوزه في الجولة الافتتاحية على المنتخب العماني وحسم تأهله مبكراً إلى الدور ثمن النهائي لكأس آسيا.