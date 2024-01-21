2024-01-21 12:30:04 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليمي

أعلن قائممقام قضاء الرمادي، إبراهيم العوسج، اليوم الأحد، إنجاز المرحلة الأولى من أعمال مطار الأنبار الدولي، مؤكداً قرب افتتاح المنطقة الجمركية في الكيلو 35.

وقال العوسج ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكمال المرحلة الأولى من أعمال مطار الأنبار الدولي بنسبة 97بالمئة، وبكلفة مالية بلغت 47 مليار دينار".

وأشار إلى، أنه "ستتم المباشرة بالعمل في المرحلة الثانية، بكلفة مالية بلغت 150مليار دينار".

وأضاف، أن "المنطقة الجمركية في الكيلو 35 أنجزت بشكل كامل، وموعد افتتاحها سيكون قريباً جداً"، مؤكداً أنها "ستكون من أهم أسس الدعم الاقتصادي في المحافظة، وتشغيل الأيدي العاملة".