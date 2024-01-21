أمين بغداد: حملة كبرى لتأهيل الطرق السريعة والجسور

2024-01-21 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن أمين بغداد، عمار موسى، اليوم الأحد، قرب إنشاء 22 جسراً للمشاة بتصاميم مميزة، كاشفاً عن حملة كبرى لتأهيل الطرق السريعة والجسور.

وقال موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة بصدد إنشاء 22 جسراً للمشاة بالشوارع الداخلية في العاصمة بغداد، حيث تم تحديد مواقعها واختيار تصاميم مميزة"، مؤكداً أن "موعد التنفيذ سيكون قريباً جداً".

وأضاف، أن "العاصمة بغداد ستشهد إعادة تأهيل الجسور الموجودة حالياً، فضلاً عن تأهيل الطرق السريعة بشكل كامل، منها طريق محمد القاسم وطريق صلاح الدين وطريق عتبة بن غزوان".