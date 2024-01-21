لاعب اليابان يوجه رسالة لنجمي المغرب ريتشاردسون ويونس عبد الحميد

2024-01-21 14:00:05 - المصدر: العربي الجديد

تلقّى منتخب اليابان هزيمة أمام العراق في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا لكرة القدم 2023 بنتيجة 2-1، وبعد اللقاء حلّ اللاعب كايتو ناكامورا ضيفاً على "العربي الجديد".

وقال ناكامورا، الجمعة، في تصريحات من منطقة الصحافيين المختلطة: "كان الشوط الأول صعباً للغاية وكان الحظ جيداً جداً معهم، لكن في الشوط الثاني نحن كنّا أفضل قليلاً من العراق، كان لدينا فرص كثيرة في الشوط الثاني، سجلنا هدفاً، وكان من الممكن أن ننهي المباراة بالتعادل أو حتى الفوز".

وعما إذا كان هدفا أيمن حسين مجرد حظ في مباراة اليابان والعراق قال: "أنا لا أعتقد ذلك. لقد كان لاعباً جيداً جداً، كان يقوم بعمل كبير وكنا في حيرة شديدة ضده".

ولدى سؤالنا له عما إذا كان يتابع أمم أفريقيا المقامة تزامناً مع كأس آسيا: "لم أشاهد المباريات لكنني تفقدت النتائج، لدي بعض الزملاء هناك من ساحل العاج وكذلك المغرب".

وعن أمنياته لمنتخب أسود الأطلس في بطولة أمم أفريقيا حيث يجاور نجمين من المنتخب المغربي في نادي ريمس: "مع المغرب هناك أمير ريتشاردسون ويونس عبدالحميد، أتمنى أن يفوزوا بلقب أمم أفريقيا، المغرب فريق جيد شارك في كأس العالم 2022 في قطر وكان بين أفضل 4 منتخبات، نعم هم فريق جيد للغاية".

وختم حول حظوظ اليابان في الظفر باللقب بعد هذه الهزيمة: "علينا أن نفوز ببطولة كأس آسيا، خسرنا المباراة اليوم. لكن البطولة طويلة، علينا أن ننتصر بالمباراة القادمة وسنصعد ونفوز".