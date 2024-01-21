محمد عماد: إصابة أيمن لا تدعو للقلق وجاهزون لمواجهة فيتنام

2024-01-21 14:00:14 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسومييواصل منتخبنا الوطني استعداداته في قطر لمواجهة نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2023.وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المنتخب خاض وحدة تدريبية صباحية بتواجد جميع اللاعبين، مؤكداً أن الفريق على أتم الجاهزية للمباراة المقبلة".وأضاف عماد أن" الوقت مبكر على الحديث عن قائمة المنتخب ، ومن عادة المدرب خيسوس كاساس لا يعلن عن التشكيلة إلا في يوم المباراة"، مشيراً الى أن" الخيارات أصبحت متاحة أمام الجهاز الفني مع ضمان التأهل الى الدور المقبل".وبخصوص إصابة المهاجم أيمن حسين أوضح عماد أن" حالة أيمن حسين الصحية جيدة وإصابته عبارة عن كدمة لا تدعو للقلق ، ومشاركته في المباراة المقبلة بيد المدرب ولا توجد إصابات أخرى في صفوف الفريق".وتابع عماد أن" مباراتنا أمام فيتنام ستقام في استاد جاسم بن حمد بنادي السد ولا صحة لتغيير الملعب "، لافتاً الى أن" التأهل أصبح أمراً واقعاً وسنلعب يوم 29 من الشهر الحالي مع ثالث إحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة".