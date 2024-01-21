من ميسان.. يارالله والمحمداوي يؤكدان على تفعيل الدور الاستخباري في مواجهة التحديات

2024-01-21 14:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد على تفعيل الدور الاستخباري ومواجهة التحديات المختلف.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، أن رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، أكدا على تفعيل الدور الاستخباري ومواجهة التحديات المختلف.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير رشيد يارلله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ميسان فور وصولهما المحافظة، حضره معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وهيئات الركن وقائد عمليات ميسان وقائد شرطة المحافظة ومدراء الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية والحشد الشعبي".

وتابعت أن "الاجتماع تمت الأشارة الى الضرورة التي تنطوي عليها مواجهة التحديات الأمنية المختلفة وتفعيل الدور الاستخباري والأمني وأهمية قيام قيادة العمليات والمفاصل الأمنية بحملات التفتيش والتعاون التام مع العشائر الكريمة، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بالفساد والجريمة المنظمة والابتزاز وتفعيل الإجراءات القانونية بحزم"

وأشارت الى أن "المجتمعين على رفع وتيرة الاجراءات الامنية وتشديدها على المنافذ الحدودية ومسك الحدود والاستمرار بخطط متابعة تجار المخدرات وتعقب اوكارهم".