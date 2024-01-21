2024-01-21 14:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعرب المخرج المغربي أمين ناسور، اليوم الأحد، عن سعادته بتسلم جائزة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي الرابع عشر، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في بغداد بالشراكة مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين العراقيين، خلال المدة من 10 – 18 كانون الثاني الحالي ، فيما أشاد بأصالة المسرح العراقي.

وقال المخرج أمين ناسور لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسرحية “تكنزة قصة تودة” لفرقة “فوانيس المسرحية” التي حصلت على جائزة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي الرابع عشر في بغداد، من تأليف طارق الربح، إسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، هي قصة أسطورية مستلهمة من تراث قبائل جبال الأطلس الكبير في المغرب العربي"، مبيناً أن "العرض نتاج ورشة فنية في فرقة فوانيس، التي تشتغل على الموروث الثقافي المغربي في الجنوب الشرقي".

وأضاف "أعشق المسرح العراقي لأنه يمثل تراثاً عريقاً وهو وليد لحضارة أصيلة، وهو متميزٌ ورائدٌ"، مشيراً إلى أن "المسرح العراقي له فضلٌ كبيرٌ عليَّ أنا شخصياً ، لأن أستاذي ومعلمي الذي درسني فن الإلقاء في المعهد العالي للمسرح المغربي هو بدري حسون فريد، ونحن في الحركة المسرحية المغربية معظمنا، مدينون له بما قدم لنا من مستوى أكاديمي رصين، وبالتالي اعتبر نفسي ابن المسرح العراقي".