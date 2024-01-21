النجف الأشرف تتسلم أول دفعة من مبادرة رئيس الوزراء لتجهيز المدارس بمليون سبورة

2024-01-21 14:44:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن تسلمها أول دفعة من مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتجهيز مدارس العراق بمليون سبورة.

وقال مدير تربية النجف الأشرف مردان البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية وضمن مبادرة رئيس الوزراء، استلمت (1000) سبورة كدفعة أولى بحضور ممثل رئيس الوزراء عدنان السراج، وممثلة لجنة التربية سعاد الوائلي".

وأضاف البديري، أن "السبورات تميزت بأنها من إنتاج عراقي خالص وتنفيذاً للتوجهات الحكومية بتشغيل المصانع المتوقفة والاعتماد على الأيدي العاملة المحلية، إذ إن تمويلها جاء من جهات حكومية وجامعات أهلية، بالإضافة إلى تبرع العتبة الحسينية المقدسة بثلاثة آلاف سبورة إذ إن هذه الوجبة هي جزء منها".