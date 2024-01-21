مدافع بوركينا فاسو يتغنى بالجزائري بغداد بونجاح

2024-01-21 15:00:05 - المصدر: العربي الجديد

أشاد مدافع منتخب بوركينا فاسو، أدامو نغالو، بأداء الجزائري بغداد بونجاح، الذي سجل هدفين في المواجهة التي جمعت المنتخبين، السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وقد أقيمت المباراة في مدينة بواكي.

وكان مهاجم السد القطري مميزاً في المباراة، حيث سجل ثنائية قادته إلى رفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، ليكون من أفضل الهدافين في هذه النسخة، وجنّب منتخب بلاده أن ينقاد إلى الخسارة في هذه المباراة الحاسمة التي كادت أن تعصف بآمال الجزائريين.

وقال أدامو نغالو في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة عن بونجاح وكذلك المباراة: "كنا نعلم أنه مهاجم جيد جداً، لا أعرف ماذا أقول، لكن هذه الأمور تحصل في كرة القدم، أعتقد أننا تحكمنا أيضاً في مجريات المباراة، وفي الأخير عندما تواجه مهاجماً كبيراً لن تعرف متى بإمكانه التسجيل، كان من المفترض أن أتعامل معه بشكل أفضل، ربما لم أكن محظوظاً فقط".

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، برفقة منتخب أنغولا الذي انتصر على موريتانيا بنتيجة 3ـ2، وبالتالي فإن المواجهة بينهما في الجولة الثالثة ستكون حاسمة من أجل صدارة المجموعة، بينما ستواجه الجزائر موريتانيا التي تحتل المركز الرابع دون نقاط، ولكن فرصها في التأهل ما زالت قائمة، وبالتالي فإنّ كل الفرضيات ممكنة في هذه المجموعة خلال الجولة الثالثة والأخيرة.