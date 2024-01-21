النفط تحصي السيارات المزودة بمنظومة الغاز ومحطات ومنافذ تعبئتها

2024-01-21 15:08:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن عدد السيارات المزودة بمنظومة الغاز في مختلف محافظات العراق، وفيما أشارت إلى وجود 107 محطات ومنافذ لتجهيز الغاز بعموم العراق، كشفت عن وجود خطط لزيادتها.

وقال مدير قسم غاز السيارات في الوزارة، أزهر فاضل عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد السيارات المضافة إليها منظومات الغاز تجاوز 52 ألف سيارة في عموم العراق"، مؤكداً أن "الأعداد في تزايد مستمر".

وأضاف عبد الحسين، أن "أهم أسباب ارتفاع أعداد السيارات المضافة إليها منظومات الغاز، هو زيادة عدد الورش العاملة في شركة تعبئة خدمات الغاز".

وأشار إلى، أن "هناك خططاً لتطوير الورش العاملة في شركة تعبئة خدمات الغاز، لغرض زيادة أعداد السيارات التي تعتمد على وقود الغاز"، مؤكداً "وجود 107 محطات ومنافذ لتجهيز الغاز في عموم العراق".

وأوضح، أن "زيادة منافذ تعبئة الغاز من اختصاص شركة توزيع المنتجات النفطية، إذ إن الأخيرة لديها خططاً لزيادة أعداد منافذ تعبئة الغاز خلال عام 2024، بما يتناسب مع أعداد السيارات العاملة بوقود الغاز".