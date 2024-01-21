2024-01-21 15:16:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس كتلة وطن النيابية، النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، من مغامرة سياسية في خمس محافظات.

وقال وتوت لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يزال رأينا ثابتا حيال تأكيدنا بان مجالس المحافظات حلقة زائدة، لكننا نتعامل وفق ما اقره الدستور في المضي في التعامل معها كواقع حال"، لافتا الى ان "المصادقة على نتائج الانتخابات ستعطي الضوء الاخضر للقوى لبدء ماراثون الحوارات وصولا الى توافقات تدفع الى تشكيل الحكومات المحلية".

وحذر وتوت، "من اي مغامرة سياسية في 5 محافظات ابرزها البصرة وواسط وكربلاء، خاصة وان المحافظين نالوا جزءًا كبيرًا من الاصوات وأية محاولة لتغيير النتائج ستكون لها عواقب وهذا مايثير مخاوفنا"، لافتا الى ان "اعتماد البعض مبدأ لا تعبر حدودك قد يقود الوضع الى ارباك"، مؤكدا "ضرورة الانتباه والتريث في اي قرارات تقود الى استبعاد او تهميش القوائم الفائزة".

واشار الى ان "الشيعة في الجنوب والفرات الاوسط هم من يدفعون الثمن دوما، واي مهاترات وسجالات سياسية وواقع الحال في ملف الخدمات وبقية الحقوق الاخرى تؤكد بؤس مايحدث بسبب اخطاء ترتكبها القوى السياسية في سوء الاختيارات وتبني مواقف بعيدة عن الواقع لتكون النتائج في نهاية المطاف فقر مدقع وسوء في الخدمات وحالة احتقان شعبية".

وكان النائب محمد البلداوي، كشف الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن مضامين قرار الاجماع حول ملف المحافظين من قبل قوى الاطار، مؤكدا انه ربما تكون هناك "استثناءات محددة".

وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار تدعم تشكيل حكومات محلية بوتيرة اسرع من اجل ان تتكامل مع الحكومة الاتحادية في تنفيذ برامجها المعنية بالخدمات"، مبيناً ان "قوى الاطار بالمجمل مع التغيير لكن قد تكون هناك استثناءات".

واضاف، ان "التغيير مهم خاصة وان المحافظات لم تشهد اي انتخابات منذ العام 2013 واغلب المحافظين هم في مناصبهم منذ سنوات طويلة والتغيير يحمل في طياته الكثير من الايجابيات التي تدفع الى تغير في الخطط لافتا الى ان "القرار يبقى لقوى الاطار ونتائج مفاوضاتها لتشكيل الحكومات المحلية".