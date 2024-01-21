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الصحاف: بدء إصدار وتجديد الجوازات للعراقيين في المنطقة الشرقية من ليبيا – بنغازي

الصحاف: بدء إصدار وتجديد الجوازات للعراقيين في المنطقة الشرقية من ليبيا – بنغازي
الصحاف: بدء إصدار وتجديد الجوازات للعراقيين في المنطقة الشرقية من ليبيا – بنغازي
2024-01-21 15:18:00 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، انطلاق أعمال منظومة الجوازات المتنقلة في المنطقة الشرقية من ليبيا - بنغازي.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بجهود سفارة جمهورية العراق في طرابلس، انطلقت اليوم، أعمال منظومة الجوازات المتنقلة لإصدار وتجديد جوازات السفر للجالية العراقية في المنطقة الشرقية من ليبيا – بنغازي"، مؤكداً أن "هذا العمل هو الأول من نوعه منذ عام 1980".

وأضاف أن "السفارة سبق أن أنجزت خلال الأسبوع الماضي نحو 460 معاملة إصدار وتجديد لجوازات السفر بمقرها في طرابلس".




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