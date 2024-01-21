2024-01-21 15:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم النصر السعودي، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)،عن جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست، اللتين تمنحان لأفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو في هذا الصدد، خلال حوار أجراه مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "أعتقد أن هذه الجوائز فقدت بعض مصداقيتها علينا أن نأخذ الموسم بأكمله بعين الاعتبار".

وتابع: ''الأمر لا يعني أن ميسي لا يستحق الفوز بالجائزتين بل يجب الأخذ بعين الاعتبار الأرقام التي حققها اللاعبين في الموسم.. الأرقام لا تخدع''.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي وبطل العالم، هو من حصد الجائزتين في عام 2023.