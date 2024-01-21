شرطة الطاقة: تهريب المشتقات النفطية انخفض بنسبة 98 بالمئة

2024-01-21 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد، انخفاض مستوى تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98 بالمئة، مؤكدة عدم تسجيل خروقات على الأنابيب النفطية.

وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شرطة الطاقة تمكنت خلال الشهر الحالي من ضبط 37 عجلة، و6 أوكار"، منوهاً بأن "كمية المشتقات النفطية المصادرة بلغت نحو 963 ألف و750 لتراً، فيما بلغ عدد المتهمين 61 متهماً".

وأوضح، أن "مستوى التهريب انخفض بنسبة 98 بالمئة ولا توجد أي خروقات على الأنابيب النفطية".

وأشار، الى أن "مديرية شرطة الطاقة تمكنت خلال العام الماضي، من ضبط صهاريج وعجلات بواقع 729، فضلاً عن 109 أوكار، فضلاً عن مصادرة 32 مليون و972 ألف و496 لتراً "، لافتاً الى أن "عدد المتهمين بلغ 953 متهماً، فيما تم تسجيل 4 محطات مخالفة".

وتابع، أن "عمليات التهريب للمشتقات النفطية انخفضت الى 98 بالمئة ولا توجد خروقات على الأنابيب النفطية".

وأردف الحسيني، أن "المديرية مستمرة بالدوريات والكمائن وحماية المنشآت النفطية العراقية والأجنبية، بالإضافة الى دعم وتأمين الحماية الى الخبراء أثناء تنقلهم".