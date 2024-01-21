2024-01-21 15:47:04 - المصدر: Redmi

Xiaomi تطرح سلسلة Redmi Note 13 الجديدة كلياً

ستكون سلسلة Redmi Note 13 متاحة للشراء في العراق اعتباراً من 20 يناير.

العراق، 18 يناير 2024

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Redmi Note 13 التي طال انتظارها خلال حفل إطلاق حصري أُقيم في أربيل، مؤكدة بذاك تفاني شركة Xiaomi في تقديم منتجات متطورة في المنطقة. شهد الحدث مشاركة أكثر من 450 شخص، من صنّاع المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين، وشمل الحفل الكشف عن الهواتف الخمسة وهي Redmi Note 13 Pro+5G، و Redmi Note 13 Pro 5G، و Redmi Note 13 Pro، و Redmi Note 13و Redmi Note 13 5G، التي تبدا أسعارها من 265,000 دينار عراقي.

وتميّز الحدث بمنطقة تجربة واسعة سمحت للضيوف بالتعرّف على الميزات الرائعة لهذه السلسلة الجديدة عن قرب. واستكشف الحاضرون الهواتف الذكية وأحدث الأجهزة القابلة للارتداء وهي Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro وRedmi Buds 5، التي جعلتهم منبهرين بالإمكانات المميزة لهذه الأجهزة.

وقد شهدت سلسلة Redmi Note 13 تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا والتصميم والشاشة والمعالج، مواصلةً بذلك العمل على سد الفجوة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة. وهي توفر متانة استثنائية وتجربة مستخدم رائعة وقدرات تصوير مذهلة، وكل ذلك بأسعار تنافسية.

تُعيد سلسلة Redmi Note 13 تعريف إمكانيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال تقديم نظام كاميرا مبتكر. وتتميز هذه الطرازات الاحترافية، ومن ضمنها Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G وRedmi Note 13 Pro، بكاميرا رائعة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وقدرات تكبير2x/4x تحافظ على جودة الصورة، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور دقيقة بتفاصيل استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز إعدادات الكاميرا، التي تتضمن مستشعراً كبيراً مقاس 1/1.4 بوصة وتقنية المعالجة المحسنة للصور وتقنيات متقدمة مثل Tetra2 pixel، بتقديم جودة صورة استثنائية، حتى في الظروف الصعبة ومع إضاءة منخفضة.

وتتميز الطرازات الأساسية، Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13، بكاميرا رئيسة بدقة 108 ميجابكسل مع قدرات تكبير3x تحافظ على جودة الصورة وفلاتر filmCamera للتخصيص. كما توفر إعدادات الكاميرا الثلاثية والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، باستخدام محرّك التصوير Xiaomi Imaging Engine، التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من الجيل التالي ومعالجة مُحكمة للصور.

إلى جانب قدرات التصوير الرائعة، تتميز سلسلة Redmi Note 13 بتصميمها المعاصر، الذي يتميز بحواف رفيعة للغاية وشاشة AMOLED نابضة بالحياة توفر معدلات تحديث تصل حتى 120 هرتز. كما يضمن هذا المزيج تجربة مستخدم متميزة، من خلال توفير عملية تصفح سلسة وصور مرئية محسنة لتجربة مشاهدة أكثر متعة.

إلى جانب ذلك، تُعدّ المتانة ركيزة أساسية في هذه السلسلة مع اعتماد زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®، التي تعزز المقاومة عند السقوط والخدوش العرضية. وتخطو بعض الطرازات، مثل Redmi Note 13 Pro+ 5G، خطوة إلى الأمام من خلال اعتماد معيار مقاومة الماء والغبار (IP68)، ما يوفر للمستخدمين راحة البال الإضافية في الظروف الصعبة.

من حيث التصميم الداخلي، يتم تشغيل سلسلة Redmi Note 13 بمعالجات متقدمة، لا توفر الأداء المتميز فحسب، بل الكفاءة اللازمة أيضاً. ويتميز هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G الرائد، المدعوم بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويوفر ميزة HyperCharge الرائدة في القطاع بقدرة 120 واط، ما يضمن الشحن الكامل خلال 19 دقيقة فقط.

وبالانتقال إلى فئة الأجهزة القابلة للارتداء، تتصدر ساعة Redmi Watch 4 المجموعة بفضل شاشة AMOLED الواسعة مقاس 1.97 بوصة والتصميم الأنيق وميزات المراقبة الصحية المتطورة. وفي الوقت نفسه، تعيد سماعات Redmi Buds 5 وRedmi Buds 5 Pro تعريف التجارب الصوتية من خلال خاصية إلغاء الضجيج (ANC) وخيارات التخصيص باستخدام تطبيق Xiaomi Earbuds. كما تعمل سماعات Redmi Buds 5 Pro، المدعومة بتقنية ترميز الصوت LDAC وملفات تعريف EQ المتعددة، على رفع مستوى التجربة السمعية لتوفر للمستخدمين رحلة سمعية غامرة وشخصية.

تتخطى سلسلة Redmi Note 13 حدود الهواتف الذكية التقليدية، لتقدم للمستخدمين تجربة هاتف محمول شاملة ومبتكرة تشمل التصوير العالي المستوى وجماليات التصميم والمتانة والتكنولوجيا المتقدمة.

الأسعار والتوفر

تقدم سلسلة Redmi Note 13 مجموعة متنوعة من الطرازات ذات سعة تخزين كبيرة وألوان متعددة. يتوفر هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G الرائد باللون الأسود الداكن Midnight Black والأبيض القمريMoonlight White والأرجواني Aurora Purple، ويتميز بسعة تخزين تبلغ 12+512 جيجابايت، وبسعر يبدأ من 564,000 دينار عراقي. يتوفر هاتف Redmi Note 13 Pro 5G باللون الأسود الداكن Midnight Black والأزرق المخضر Ocean Teal والأرجواني Aurora Purple، مع سعة تخزين واحدة بسعة 12+512 جيجابايت، وبسعر 486,000 دينار عراقي. بالنسبة لهاتف Redmi Note 13 Pro، تشمل خيارات الألوان الأسود الداكن Midnight Black والبنفسجي Lavender Purple وأخضر الغابات Forest Green، مع خيارين مختلفين للتخزين: 12+512 جيجابايت ابتداءً من 415,000 دينار عراقي و 8+256 جيجابايت ابتداءً من 349,000 دينار عراقي. بالنسبة لهاتف5G Redmi Note 13، المتوفر باللون الجرافيت الأسود Graphite Blackو أزرق محيطي Ocean Tealوابيض جليدي Arctic White، فيأتي مزوداً بسعة تخزين واحدة8+256 جيجابايت وبسعر يبدأ من 323,000 دينار عراقي، أمّا هاتف Redmi Note 13، المتوفر باللون الأسود الداكن والأخضرMint Green والأزرق الجليدي Ice Blue، فيأتي مزوداً بسعة تخزين واحدة8+256 جيجابايت وبسعر يبدأ من 265,000 دينار عراقي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ساعة Redmi Watch 4 بسعر يبدأ من 124,000 دينار عراقي، وسماعاتRedmi Buds 5 Pro بسعر 92,000 دينار عراقي، وسماعات Redmi Buds 5 بسعر 50,000 دينار عراقي، تُسهم جميعها في تشكيل مجموعة منتجات شاملة. وستكون جميع طرازات هذه السلسلة، بما في ذلك المنتجات القابلة للارتداء، متاحة في العراق اعتباراً من 20 يناير في اقرب نقطة بيع.