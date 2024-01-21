أنشيلوتي: هذه أفضل صفقة شتوية لريال مدريد

2024-01-21 16:32:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد مدرب فريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بلاعب الميرينجي الذي أوشك على التعافي من الإصابة، بحسب تقرير صحفي إسباني.ويتعلق الأمر بالدولي البرازيلي، إيدير ميليتاو، الذي عانى من قطع بالرباط الصليبي في بداية الموسم.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، شعر أنشيلوتي بسعادة كبيرة بعدما تلقى أنباء جيدة بشأن تعافي ميليتاو، الذي يخوض التدريبات البدنية حاليا على العشب.وكشفت الشبكة أن أنشيلوتي قال لنجله ومساعده، دافيد: "ميليتاو سيكون أفضل صفقة لنا في الميركاتو الشتوي".ويأمل المدرب الإيطالي أن يستعيد خدمات ميليتاو، في الجزء الحاسم من الموسم الحالي، من أجل مساعدة الفريق على اجتياز المراحل الصعبة من الليجا ودوري أبطال أوروبا.يذكر أن ريال مدريد ودع مؤخراً كأس ملك إسبانيا من ثمن النهائي، بعد الهزيمة على يد أتلتيكو مدريد (4-2).المصدر : كورة