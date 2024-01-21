المالكي يؤكد ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لغزة

2024-01-21 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لغزة.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي"، لافتا الى ان "الجانبين استعرضا خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين ، فضلا عن تصاعد التوترات في المنطقة وتداعيات عملية طوفان الأقصى وحرص بغداد على ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات".وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على "أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين" ، مشيرا إلى "ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي بما تنسجم مع أهمية المرحلة الراهنة".وأشار إلى "الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة سيما الأحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق"، داعيا سرعة التحرك لـ"تخفيف حدة التوتر وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع الحرب".بدورها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة "الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيزِ مشاريع الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ".