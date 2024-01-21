الاتحاد الوطني الكردستاني: سنتفاهم مع الجميع.. لكن نحن من سندير كركوك!

2024-01-21 17:01:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، أن هناك تفاهمات جيدة للتوصل لطريقة ترضي الجميع لإدارة محافظة كركوك بالمرحلة المقبلة.

وقال حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد لديهم 7 مقاعد في كركوك وهناك تفاهم مع قائمة بابليون برئاسة ريان الكلداني".

وأضاف أنه "نطمح لمشاركة الجميع ومن جميع المكونات بإدارة محافظة كركوك لأنه الضامن الوحيد لاستقرار كركوك، ولكن يجب أن يدرك الجميع بأن المحافظ القادم سيكون كرديا ومن الاتحاد الوطني وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة".

وبين أن "الاتحاد الوطني مستعد للتفاهم والجلوس مع الجميع من أجل مصلحة كركوك واستقرارها، والمحافظ القادم سيكون كركوكيا ويخدم جميع المكونات".

وفاز تحالف كركوك قوتنا وارادتنا والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه باكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 مقاعد من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.

وتقترح القوى التركمانية ان تكون ادارة المحافظة بـ"التعاقب"، اي فترة زمنية لكل مكون.