2024-01-21 17:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

سجل معدل التضخم في الكويت، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، ارتفاعا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية، اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت قد ارتفع بمقدار 3.37 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2023.

وبلغ معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي مستوى 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة قبل عام.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.30 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.47 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز ومجموعة اللحوم والدواجن.

كما سجلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعا بنسبة 6.72 بالمئة.

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 3.40 بالمئة، وسجلت أسعار مجموعة الصحة صعودا بنسبة 2.65 بالمئة.

المصدر: وكالات