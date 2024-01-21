2024-01-21 17:25:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي صادقت عليها المفوضية.



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واعلن عضو مجلس النواب نايف الشمري، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الانتخابات المحلية.

وقال الشمري في تدوينة على منصة "تليجرام" وتابعتها، "بغداد اليوم"، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات تجري الآن من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الطعون المقدمة من قبل المرشحين، لم تغير من شكل نتائج الانتخابات المحلية.