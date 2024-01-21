الكشف عن موعد انعقاد مجلس محافظة بغداد الجديد

2024-01-21 17:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف يحيى الخزعلي، الفائز بعضوية مجلس محافظة بغداد عن تحالف ابشر ياعراق، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024) موعد انعقاد أول جلسة لمجلس محافظة بغداد.

وقال الخزعلي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة بغداد سيعقد أول جلسة له 8 شباط المقبل حيث سؤدي اعضاء مجالس المحافظات اليمين الدستورية خلالها".

وأضاف أن "مهمة مجالس المحافظات ستركز جهدها خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع الخدمات التي تخص المواطنين".

وكشف عدد من النواب اليوم الأحد، عن مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، فيما يشير القانون الى ان المحافظين يدعون مجالس المحافظات للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج.