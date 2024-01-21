"العنكور" يحمل البشارة.. لؤلؤة حمرين ترصد إشارات مفرحة قادمة من بعيد (فيديو)

2024-01-21 17:47:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

سجلت منطقة العنكور، وهي المنطقة الاشهر في بحيرة حمرين شمال شرق ديالى، مؤشرات أمل، حيث تقترب المنطقة من الامتلاء بالمياه، لانعاش "لؤلؤة حمرين"، التسمية الشعبية للبحيرة التي تمثل شريان حياة لاكثر من مليون نسمة في ديالى.

مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان موجات الأمطار الأخيرة أسهمت في انتعاش اجزاء من بحيرة حمرين ورفع خزينها المائي بنسبة تفوق الـ 10% لكنه يبقى ضمن حدود القلق لان حجم الاحتياجات المائية في صيف 2024 كبيرة.

وأضاف، أن "الامال منصبة حاليا على الموجات المطرية المقبلة في زيادة خزين بحيرة حمرين وخروجه من الدائرة الحمراء من اجل تفادي اي ازمة"، مؤكدا بان "البحيرة تمثل شريان الحياة لاكثر من مليون نسمة في ديالى".





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