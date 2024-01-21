لجنة التحقيق بقصف أربيل: الاستهداف يمس السيادة وإجراءاتنا القادمة بالتنسيق مع الحكومة

2024-01-21 17:58:11 - المصدر: واع

أربيل - واع - ايفان ناصرأكدت اللجنة التحقيقية بقصف كردستان، اليوم الأحد، أن القصف الإيراني الذي استهدف مواقع في إقليم كردستان غير مبرر ويمس سيادة العراق.وقال رئيس اللجنة، عباس الزاملي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة البرلمان شرعت بتشكيل لجنة للوقوف على مجريات الحادث من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية"، لافتا الى أن "اللجنة أجرت جولة بالمواقع التي تم استهدافها بأكثر من صاروخ باليستي".وبين أن "هذا الاستهداف يمس السيادة العراقية، وبإمكان الحكومة الاتحادية او الاقليم معالجة أي قضية تخص أمن البلاد لاسيما ما تحدثت به إيران حول وجود خلايا تجسس للكيان الصهيوني او غيره من حركات عدائية ضد الدول المجاورة ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار الى أن "حكومتي بغداد وأربيل تعملان على معالجة ملف المسلحين المعارضين الذين يقفون ضد الجمهورية الإسلامية او غيرها والعمل على نزع سلاحهم واخراجهم".