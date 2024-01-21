كاساس يحدد هدفه من مواجهة فيتنام

2024-01-21 18:04:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يرى المدير الفني للمنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، أن نتيجةَ المباراة المقبلة أمام فيتنام ستكون مؤثرةً على التصنيف الدولي للفيفا، مشيراً إلى أنه "سيعمل على تحضير لاعبيه بصورة مثالية، رغم ضمان التأهل إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وحثّ كاساس، اللاعبين، قبل انطلاق الوحدة التدريبية اليوم، على ضرورة الظهور بمُستوى جيد في مباراة فيتنام، رغم حسم تذكرة التأهل كأول المجموعة.

وشدد على أن نتيجة المباراة ستكون مؤثرة على التصنيف الدوليّ، وأن الفريق يتطلعُ للارتقاء إلى مراكز متقدمة قد تكون مؤثرةً فيما بعد في قُرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكثّف المنتخب العراقي تدريباته، تحضيراً لمُواجهة فيتنام الأربعاء المقبل بملعب جاسم بن الحمد الخاصّ بنادي السد، وذلك ضمن إطار مبارياتِ الجولة الثالثة لفرق المَجموعة الرابعة، التي يتصدرها برصيد 6 نقاط من فوزين على إندونيسيا (3-1) واليابان (2-1).

وفي سياق متصل، غادر عدنان درجال رئيس اتحاد الكرة، إلى العراق، عقب تلقيه نبأ وفاة شقيقه الأكبر.