2024-01-21 18:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف تصميم ايوب الربيعي، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، أن احتمالية تجديد الولاية لمحافظ البصرة اسعد العيداني تبلغ 90%.

وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "في معادلة البصرة السياسية، فأن تحالف تصميم جاء بالمرتبة الأولى بعدد الأصوات ونال 12 مقعدًا في انتخابات 18كانون الأول الماضي ولايمكن تهميش تكتل يحظى بهذا الدعم الشعبي"، لافتا الى ان "تحالفه جزء من الإطار التنسيقي وليس خارجه".

وأضاف، أن "الإطار له رؤية مسبقة حول تغيير جميع المحافظين بعد انتخابات 18 كانون الأول لكن الاعتراض كان يتعلق باستثناء من حصل على النصف زائد واحد والحصول على الاصوات الكافية لإعادة التجديد له".

وأكد أن "التجديد لولاية ثانية لاسعد العيداني ماضية بنسبة 90%"، لافتا الى ان "الاطار متفاعل مع رؤية تصميم حيال ملف البصرة".

واشار الى ان "بقاء العيداني في منصبه تدعمه قوى ونخب عشائرية واجتماعية، بالإضافة الى صناديق لاقتراع"، مؤكدا بان "كل مايقال عن تغيير المحافظ غير دقيق".

ودبت الخلافات بين الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية بشأن تغيير جميع المحافظين بلا استثناء، الأمر الذي عارضته بعض قوى الإطار والتي تدعم بقاء المحافظين "الناجحين"، او الذين تمكنوا من الحصول على عدد من المقاعد في محافظاتهم.