العراق يطلب تغيير ملعب لقاء فيتنام والجماهير تشكو نفاد التذاكر

2024-01-21 18:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه عدد كبير من الجماهير العراقية، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، مطالبات للاتحاد العراقي بضرورة الإسراع بتقديم طلب لنقل مباراة أسود الرافدين أمام فيتنام المقررة الأربعاء المقبل، إلى ملعب بسعة أكبر من ملعب حمد بن جاسم بنادي السد.

وشدد الجمهور العراقي المتواجد في الدوحة، على أهمية إيجاد حل فوري لأزمة نفاد التذاكر الخاصة بمباراة منتخب بلادهم أمام فيتنام ضمن الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات.

وأبدت الجماهير التي حضرت من مختلف مدن العراق والمهجر عن استغرابها لإقامة المباراة بملعب يتسع فقط ل 17 ألفاً من المشجعين.

وأشارت إلى أن اتحاد الكرة العراقي مطالب بالإسراع بتقديم طلب لنقل المواجهة إلى ستادٍ ذو سعة أكبر ويفضل أن يكون من الملاعب المونديالية.



بدوره قال مصدر مقرب من بعثة منتخب العراق إن الوفد بصدد تقديم طلب لنقل المباراة ضد فيتنام إلى ملعب آخر، ولكن فرصة منح الموافقة في غاية الصعوبة لأمور تنظيمية ولوجستية.

وشهدت مباراة العراق أمام اليابان بالجولة الثانية التي استضافها ملعب المدينة التعليمية حضور أكثر من 36 ألف مشجع عراقي.



يذكر أن الجماهير العراقية تواصل توافدها إلى قطر بعد ضمان تأهل أسود الرافدين إلى الدور ال 16 برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فيتنام (3-1) واليابان (2-1).