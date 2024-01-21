خسارة غير متوقعة لمنتخب اليد أمام الكويت في كأس أسيا

2024-01-21 19:00:09 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته المصيرية أمام نظيره الكويتي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا الـ (21) الجارية منافساتها حالياً في البحرين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا خسر اللقاء بنتيجة (20-32) هدفاً في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، ولم يظهر بالمستوى المتوقع وعانى كثيراً أمام الفريق الكويتي الذي قدم لاعبوه مباراة كبيرة أهلته لتحقيق الفوز وضمان التأهل الى نهائيات كأس العالم (2025)".وأضاف، أن " منتخبنا الوطني كانت لديه الفرصة بالتأهل في حال تحقيق الفوز على الفريق الكويتي ، ثم انتظار فوز البحرين على كوريا ليصعد بجانب البحرين".وبهذه النتيجة أصبح في رصيد المنتخب الكويتي 4 نقاط من تعادلين وانتصار وحيد في صدارة الترتيب بشكل مؤقت ليضمن التأهل إلى نصف النهائي، وتجمد رصيد العراق عند نقطة واحدة في المركز الأخير وسينافس في المباريات الترتيبية على المركز السابع.