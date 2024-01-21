2024-01-21 19:01:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

وجه اللاعب محمد صلاح ردا هادئا، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، على منتقدي مستواه مع منتخب مصر خلال مشاركته الحالية بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وظهر نجم ليفربول بمستوى باهت خلال مباراتي "الفراعنة" أمام موزمبيق وغانا بالمجموعة الثانية، واكتفى وصيف كأس الأمم 2021 بتحقيق التعادل خلالهما، ليتعقد موقفه قبل مباراة الجولة الأخيرة، الاثنين، أمام منتخب الرأس الأخضر الذي ضمن صدارة المجموعة.

ولم يقدم صلاح، الذي يعده كثيرون أفضل لاعب في تاريخ مصر بعد تألقه المدوي مع ليفربول خلال السنوات الأخيرة، ما يروي ظمأ المشجعين المصريين، واكتفى بهدف يتيم من ركلة جزاء بمباراة موزمبيق.

وعقب خروجه مصابا بنهاية الشوط الأول من مباراة غانا، الخميس الماضي، تعرض "مو" لحملة انتقادات واسعة بدعوى تباين ما يقدمه مع "الفراعنة" عن مستواه الرائع مع ليفربول.

وبلغت الحملة حد اتهام مقدمي برامج تلفزيونية له بادعاء الإصابة لعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم قبل يوم من مباراة الرأس الأخضر "كاب فيرد" الحاسمة بختام مرحلة المجموعات، تناول صلاح "بهدوء" تلك الانتقادات، مشيرا إلى أنه يتقبل الأمر "بصدر رحب".

وقال صلاح: "لعبت في مباراة ونصف فقط، ربما لم يكن المستوى أفضل شيء في المباراة الأولى (..) ليس لدي تفسير محدد بشأن الأداء ولكن الكرة لعبة جماعية وأهم شيء أن نفوز بالمباراة المقبلة، هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، فأنا لاعب ضمن باقي اللاعبين في القائمة".

وتابع، بحسب ما نقل موقع "فيلجول": "أحترم جميع الآراء وهذا لا يقلل مني في أي شيء (..) للجميع الحق في إبداء الآراء وبالنسبة لي لا أتذكر أنني قمت بالرد على أحد من قبل، أنا هنا مع المنتخب منذ فترة طويلة وأتفهم الانتقادات، أي شخص يمتلك حساب على مواقع التواصل يمكنه التحدث وأتفهم ذلك".

كما أشار إلى أنه، وبنسبة 100%، يتحدث مع اللاعبين عن فكرة التحرر عند غيابه عن المستطيل الأخضر، "فأنا جزء صغير في منظومة المنتخب، أعلم قيمة نفسي ومن أنا، لكن اللاعب يبحث عني (لتمرير الكرة) ربما من أجل صناعة الفارق وتحدثت معهم بعد إصابتي عندما طالبوني بالاستمرار، حتى أن (أحمد) حجازي رفض ارتداء الشارة في البداية لاستمراري".

كما أوضح صلاح أنه سيكون هناك بيان مشترك قريبا بين المنتخب ونادي ليفربول بشأن الإصابة التي تعرض لها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن غياب صلاح عن مباراتين بالبطولة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، فيما أبدى مسؤولو ليفربول وعلى رأسهم المدير الفني يورغن كلوب اهتمامهم بحالة اللاعب الذي يتصدر ترتيب هدافي "البريميرليغ".

من جهة أخرى نشر حساب "لايف سكور"، الأحد، إحصائية مهمة تشير إلى أن ليفربول لم يخسر أي مباراة غاب عنها صلاح بالدوري الإنكليزي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي بعد 20 جولة ويخوض مواجهة مهمة أمام بورنموث، اليوم الأحد.



