اتفاقية دولية لدعم خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في العراق

2024-01-21 19:14:11 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاتصوير: علي هاشموقعت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، اتفاقية مع السفارة الألمانية في العراق لدعم خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في العراق.وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جورجي جيكاوري في كلمة له خلال توقيع الاتفاقية وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم التوقيع على المرحلة السادسة من برنامج المنظمة الدولية للهجرة والتي تساهم في دعم الاقتصاد للعراق من خلال خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهو برنامج أصبح ممكنا بدعم من حكومة ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني".وأضاف،"ستدعم الاتفاقية الجديدة جهود المنظمة الدولية للهجرة المستمرة في العراق لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال توفير تمويل إضافي بقيمة 23.35 مليون يورو لعامي 2024-2028".وتابع "منذ عام 2018 التزمت وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية بمبلغ 135 مليون يورو لدعم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في العراق للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي من خلال دعم خلق فرص العمل وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الرئيسية مثل الأسواق والمناطق الصناعية".وأكمل في حديثه "مع هذا المشروع ستواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في 9 محافظات في شمال ووسط العراق عبر تقديم الدعم لـ 1800 فرد للتوظيف في الأشغال العامة مع وستقوم المنظمة الدولية للهجرة أيضا بإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية الرئيسية لتنشيط الأسواق وتيسير التنمية الاقتصادية".وأكد جيكاوري أن "المنظمة الدولية للهجرة تواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق في دعم الجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتها ومساعدة الأفراد الذين يتمتعون بمهارات محسنة في مجال التوظيف من خلال توفير مجموعات دعم الأعمال والتدريب المهني عبر برنامجها للمساعدة في سبل العيش الفردية، وستسمح لنا هذه المرحلة الجديدة من تعاوننا مع الجانب الألماني بمواصلة مبادرتنا الرائدة (صندوق تنمية المشاريع)، وسيواصل صندوق التنمية الأوروبي دعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق وتعزيز خلق فرص عمل مستدامة، هذه المرحلة الجديدة وحدها ستسهل خلق 1100 فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العراق".وأوضح أن "هذا المشروع سيكون بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحكومات المحلية في المحافظات لدعم هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع".