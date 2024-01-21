الحكيم يؤكد على التعامل وفق "الحقوق والواجبات" بملف رواتب موظفي الاقليم

2024-01-21 19:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، ضرورة التعامل وفق منطلق "الحقوق والواجبات" فيما يتعلق برواتب موظفي اقليم كردستان.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إلتقينا وفدا من معلمي السليمانية واستمعنا إلى مطالبهم، وتفاعلنا معهم، وأشدنا بالدور الذي تلعبه المؤسسة التربوية في تنشئة الأجيال وتربيتها وتعليمها وتحصينها".

وأكد أن "قضية الرواتب تشغل اهتمامات الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم"، مبينا أن "الحكومة ملزمة برعاية حقوق الجميع".

واشار الى "أهمية التعامل من منطلق الحقوق والواجبات فما هو حق لك هو واجب على الآخر والعكس صحيح، كما أشرنا إلى أهمية الاحتكام للدستور والقانون في حل الإشكاليات العالقة".

ولايزال موظفو الاقليم لم يتسلموا رواتب الاشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول فضلا عن قرب توزيع رواتب كانون الثاني لموظفي العراق فيما لايزال مصير رواتب 4 اشهر لموظفي الاقليم مجهولا.



