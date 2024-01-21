الإعلام الأمني: تدمير أنفاق وأوكار الإرهابيين خلال عمليات وعد الحق

2024-01-21 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تدمير أنفاق وأوكار الإرهابيين خلال عمليات وعد الحق.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد التخطيط الاستراتيجي لقيادة العمليات المشتركة في إدارة المرحلة الثالثة من عمليات (وعد الحق) التي انطلقت صباح اليوم، والتي تمكن الأبطال في سلاح الجو ووفق معلومات دقيقة من تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين في جبال حمرين ومكحول ومنطقة العيث".وأشارت الى أن "أوكار الشر هذه تحولت إلى ركام على يد رجال العراق الاشاوس والتي تكللت بجهود مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة"، لافتة الى أن "العمليات مازالت مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".وأضافت، أن "الأبطال في قواتنا المسلحة اثبتوا انهم على قدر المسؤولية في التعامل الحازم مع العدو والاستثمار الأمثل للموارد خاصة خلال العمليات الاستباقية".