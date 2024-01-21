التفاصيل الكاملة لحادثة اطلاق النار في مستشفى الناصرية

2024-01-21 20:47:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (21 كانون الثاني 2024) بانتشار الأجهزة الأمنية بشكل كامل في مستشفى الناصرية (التركي) بمحافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم" نقلاً عن شهود عيان، ان "عجلة رباعية الدفع احترقت على خلفية المشاجرة قرب المستشفى التركي في الناصرية".

ولفت الى ان "شرطة ذي قار أعتقلت 5 أشخاص على خلفية مشاجرة قرب المستشفى".

وكان إطلاق نار كثيف سُمع داخل المستشفى التركي في مدينة الناصرية مساء اليوم الأحد، وأغلقت القوات الأمنية باب المستشفى.



