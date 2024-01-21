رئيس الجمهورية والسيد الحكيم يبحثان المشهد السياسي

2024-01-21 21:04:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، المشهد السياسي في العراق والمنطقة.وذكر السيد الحكيم في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أننا "استقبلنا مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، فضلا عن دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والخدمي".وأضاف، أنه "تم تأكيد ضرورة الحفاظ على ما تحقق من استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، فضلا عن استثمار المرحلة الحالية للانتقال نحو المعالجة الجذرية لبعض الملفات العالقة".وتابع السيد الحكيم أننا "شددنا على ضرورة إيقاف الحرب في غزة، وقلنا إن إيقاف الحرب ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة وقطع الطريق أمام مزيد من التصعيد المتبادل، كما حذرنا المجتمع الدولي من سياسة الصمت تجاه أزمة غزة فتبعات ما يجري سيضر بمصالح الجميع".