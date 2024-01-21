صحة ذي قار: لاصحة لغلق مستشفى الناصرية التعليمي

2024-01-21 21:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، أنباء غلق مستشفى الناصرية التعليمي.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة صحة ذي قار تؤكد ان العمل جار بانسيابية تامة داخل مستشفى الناصرية التعليمي ( التركي) بجميع أقسامه وجميع الخدمات تقدم من قبل الكوادر الطبية على أتم وجه".وبينت الدائرة أن "الكوادر متواجدة داخل المستشفى على مدار الساعة وتقدم الخدمات الصحية لجميع الحالات الواردة ولا صحة لغلق المستشفى".